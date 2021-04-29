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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الإسماعيلي حتى نهاية الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري فى الدورى الممتاز.

مواعيد مباريات الدراويش في الدوري الممتاز:

الإنتاج الحربي – ستاد السلام - 1 مايو .

الجونة – ستاد الإسماعيلية - 5 مايو .

البنك الأهلي - ستاد المقاولون العرب - 10 مايو .

أسوان – ستاد الإسماعيلية - 15 مايو .

المقاولون العرب – ستاد المقاولون العرب - 19 مايو .

مصر المقاصة - ستاد الإسماعيلية - 24 مايو .

غزل المحلة - ستاد الإسماعيلية - 21 يونيو .

سموحة – ستاد الإسكندرية - 3 يوليو .

الإتحاد السكندري – ستاد الإسماعيلية - 9 أغسطس .

بيراميدز – ستاد الدفاع الجوي - 13 أغسطس .

الأهلي – ستاد الإسكندرية - 21 اغسطس .

الزمالك – ستاد الإسماعيلية - 25 اغسطس .

انبي – ستاد بتروسبورت - 11 سبتمبر .

وادي دجلة – ستاد الإسماعيلية - 21 أو 22 سبتمبر .

طلائع الجيش- ستاد الإسماعيلية - 25 أو 26 سبتمبر .

سيراميكا كيلوباترا – ستاد السويس الجديد - 29 أو 30 سبتمبر.

الدوري المصري الاسماعيلي

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