البيت الأبيض: نعمل على تقييم التقارير المتعلقة بحدوث هجوم بالطاقة الموجهة

أعلن البيت الأبيض، أنه لايزال يقيم التقارير المتعلقة بحصول هجوم بالطاقة الموجهة وقع قربه العام الماضي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ - إن السلطات على علم بالتقارير الصحفية التي نشرت، بخصوص هجوم "الطاقة الموجهة" المحتمل الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض العام الماضي.



ولم تقدم المتحدثة أي تأكيد أو تفاصيل إضافية، لكنها أوضحت أن البيت الأبيض يعمل عن كثب مع باقي مؤسسات وإدارات الدولة من أجل تقييم الموقف.



وكانت وسائل إعلام أمريكية، كشفت أن سلطات فيدرالية تحقق في واقعتين على الأقل، تضمنتا هجومين بـ "الطاقة الموجهة" على الأراضي الأمريكية، واحد منها قرب البيت الأبيض في واشنطن، حدث في نوفمبر الماضي.



ووصفت مصادر مطلعة بأن الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض، يعتبر مقلقًا بشكل خاص، وذلك رغم عدم توصل تحقيقات البنتاجون والمؤسسات الأخرى إلى نتيجة حتى الآن حيال الأمر.