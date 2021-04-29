ننشر أسماء 7 مرشحين لرئاسة جامعة بنها.. صور

تشهد جامعة بنها منافسة قوية بعد إعلان المجلس الاعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة الجامعة من بين 8 جامعات حكومية، وضمت القائمة، 7 مرشحين من بينهم الدكتور ناصر خميس الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة ضمن قوائم المرشحين لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

ويوضح “صدى البلد” موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة من ٨ جامعات التى تم فتح باب الترشح بها كالآتي:

- جامعة القاهرة : من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة حلوان: من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة بنها : من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة قناة السويس: من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة السويس: من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة دمياط:من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة سوهاج: من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة بنى سويف: من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

وجاء الجدول الزمنى للترشح لرئاسة الجامعات ابتداء من السبت الموافق 24 من أبريل الجاري، ويستمر حتي اليوم الخميس الموافق 29 من أبريل .

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الاعلى للجامعات ، يوم الخميس الموافق 29 من أبريل، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين و اغلاق باب الترشح.

ومن المقرر، أن تبدأ عملية تلقي الطعون فى المرشحين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 .