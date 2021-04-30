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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد.. القابضة للشرب: رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لشم النسيم والأعياد.. تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم المصدرين بالموازنة الجديدة

صدى البلد

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأخبار والأحداث الاقتصادية المسائية والتي جاء من بينها:


وزير المالية : تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم المصدرين بالموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة مستمرة  فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، اذ تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و٦ مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين».

وأشار وزير المالية في تصريحات له اليوم  إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين».

 

المالية تصرف 2.41 مليار جنيه لدعم المصدرين في شهرين.. تفاصيل

تفاصيل جلسة مزاد 2021/5/5 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

تعقد فى الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/5/5 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم  .

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج  ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (رونج روفر و فولفو ومير كورى و GMC  و BMW
وهامر  ومرسيدس وتويوتا ونيسان و فورد و ستروين و سوزوكي وميتسوبيشى وشيفرولية و سانج سويج ودايو ولانسر ومبنى باص ودودج  ورأس جرار وفيسبا وموتوسيكل )


القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك الجديد يمارس عمله قبل موعده .. ما السبب ؟

علم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك المصرية عن تسلم  الشحات الغتوري ، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك الجديد،  مهام منصبه الجديد في اليوم التالي لصدور قرار بانتدابه من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية لتسيير الأعمال في المصلحة .

 

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن انتداب الشحات الغتوري، في منصب القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية لمدة عام تبدأ من مايو القادم خلفا  لـ السيد كمال نجم والذي انتهت مدة خدمته لبلوغه سن التقاعد القانوني .

القابضة لمياه الشرب : رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لشم النسيم والأعياد


رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  درجة الاستعداد القصوى استعدادً لأعياد شم النسيم وعيد العمال، وبداية فصل الصيف،  كما عملت على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.

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