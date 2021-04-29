بطروخ الفن ..أبرز ما جاء في حلقة رامز عقله طار مع سمية الخشاب

وقعت الفنانة سمية الخشاب، ضحية مقلب رامز عقله طار، في حلقة الليلة، في البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان 2021.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

رامز يمطر سمية الخشاب بوابل من الرصاص المطاطي.. والأخيرة: مش هكمل



وأمطر الفنان رامز جلال خلال لعبة "البينت بول" ببرنامج "رامز عقله طار" الفنانة سمية الخشاب بالعديد من الطلقات.

سمية الخشاب: أنا أحسن من جينفير أنيستون.. فيديو

وظهر على سمية الخوف خلال تواجدها في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، بدأت سمية في الصراخ.

سمية الخشاب لـ رامز جلال: انت محتاج دكتور نفساني

وبعد اكتشافها مقلب رامز ظهر عليها الصدمة، قالت: "أنت محتاج دكتور نفساني يا رامز وأنا بدوري هوديك لدكتور شاطر".

رامز جلال يسخر من سمية الخشاب: دى ناقة الفن

وتابع رامز جلال ساخرا:" شايف اللطافة اللي هي فيها عشان كدة مش بيعيش لها جوازة".

رامز جلال ساخرا من سمية الخشاب: بتصبغ شعرها كركديه

وأضاف رامز ساخرًا من ملابسها: "سمية رايحة أسبوع الموضة في الدقهلية، وعاملة تسريحة مها صبري في بين القصرين، وبتصبغ شعرها كركديه عند العطار".

بطروخ الفن العربي.. رامز جلال ساخرا من سمية الخشاب



وخلال مقدمة حلقة اليوم، سخر الفنان رامز جلال من الفنانة سمية الخشاب، قائلًا: "اسكندرية ياما حدفت علينا مواهب، معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازة لها افتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن العربي وبكلاويز الغناء".