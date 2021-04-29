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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإطلاق دوريات خيالة لمراقبة خط السكة الحديد .. تفاصيل

دوريات خيالة
دوريات خيالة

طالب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة تطوير السكك الحديدية والقطارات وإنشاء أنفاق تحتها وتوقيع غرامات فورية ومعاقبة كل من يقوم بأعمال التخريب العمد في قضبان السكك الحديدية.

 

إطلاق دوريات خيالة

وقال "المغاورى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب زيادة أعداد شرطة النقل وإطلاق دوريات خيالة تابعة لهم لمتابعة خط السكة الحديد بشكل دوري لتجنب وقوع حوادث وإلقاء القبض على كل من يقوم بتخريب السكك الحديدية وتعريض أرواح المواطنين للخطر.

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وأشار عضو مجلس النواب، بضرورة تطوير المزلقانات وإنشاء أسوار حول السكك الحديدية حتى لا تكون مستباحة وإلقاء القبض على كل من يفعل ذلك.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإداري أصدر العديد من الأحكام التي تؤيد فصل كل إرهابي، مضيفا أن لابد من فصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة.


ووجه موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: "لما بتحصل مشكلة أو كارثة الشعب اللي بيدفع الثمن ولا بد من فصلهم وليس نقلهم وخاصة أن هناك تحريات من جهاز الأمن الوطني بحقهم".

 

وتابع أنه هناك إخوان في هيئة السكك الحديدية، ووزير النقل أكد هذا الأمر في كلمة له في مجلس النواب، مضيفا أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تحدث عن هذا الأمر في مجلس النواب.


وعبر الإعلامي أحمد موسى، عن استغرابه من هذا الأمر، قائلا :"لابد أن تتحرك الدولة وفصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة".

شرطة النقل دوريات خيالة حوادث السكك الحديدية مجلس النواب خط السكة الحديد

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