عمرو مصطفى يعلق على تصريحات هاني شاكر: حقه يقول اللي هو عايزه

علق الملحن عمرو مصطفى على نصيحة الفنان هاني شاكر له بالتوقف عن الغناء والتركيز في التلحين، قائلا:" حقه يقول كدة..وأنا لحنت لـ هاني شاكر أغنية واحدة فقط".





وأضاف “مصطفى” خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”، هاني شاكر شخص جميل وتعامله جميل معايا وعشان كدا أنا مش عايز أضايقه"، موضحا: "أنا لا أجرؤ على أن أتحدث عن الفنان هاني شاكر".





ولفت إلى أن أغنية “أجمل مافي الدنيا” التي قام بتلحينها للفنان هاني شاكر تم غناؤها بطريقة مختلفة، موضحا :"هي مفروض تبقى بطبقة عالية وهو غناها بطبقة منخفضة براحته".





ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



