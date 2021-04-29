عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى يعلق على تصريحات هاني شاكر: حقه يقول اللي هو عايزه

الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى

علق الملحن عمرو مصطفى على نصيحة الفنان هاني شاكر له بالتوقف عن الغناء والتركيز في التلحين، قائلا:" حقه يقول كدة..وأنا لحنت لـ هاني شاكر أغنية واحدة فقط".



وأضاف “مصطفى” خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”، هاني شاكر شخص جميل وتعامله جميل معايا وعشان كدا أنا مش عايز أضايقه"، موضحا: "أنا لا أجرؤ على أن أتحدث عن الفنان هاني شاكر".



ولفت إلى أن أغنية “أجمل مافي الدنيا” التي قام بتلحينها للفنان هاني شاكر تم غناؤها بطريقة مختلفة، موضحا :"هي مفروض تبقى بطبقة عالية وهو غناها بطبقة منخفضة براحته".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

عمرو مصطفى هاني شاكر بسمة وهبة برنامج “العرافة” اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

قررت ما اديهوش تاني.. عمرو مصطفى: عمرو دياب خذلني واديته كتير.. فيديو

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى : مش ندمان على كلامي ضد "الهضبة" .. فيديو

موقف محمد شريف وفرجاني ساسي من الرحيل عن الأهلي والزمالك

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021| صور

فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا

متعملش كده| نيللي كريم توجه رسالة قوية لـ محمد رمضان.. فيديو

مستخدمو هذه الهواتف الشهيرة يواجهون مشكلة في واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

السيسي يهنئ أقباط مصر فى الخارج بـ«عيد القيامة»: اللهم احفظ مصر وشعبها

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ