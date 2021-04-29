طارق السيد : أجبرت بفعل فاعل على الرحيل عن الزمالك

قال طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق ،إنه لم ينوِ الاعتزال بعد رحيله عن النادي، ولكن كان هناك عدد من الأمور أطاحت به خارج النادي، وأنهت مسيرته مع الفريق بشكل رسمي.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج قصة ولعبة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: "أجبرت بفعل فاعل على الرحيل عن نادي الزمالك عام 2007، ولم أفكر في الاعتزال بشكل نهائي ومطلق في هذا الأمر، خاصة أنني مرتبط بعقد مع النادي، لكني احترمت قرار النادي وانتقلت إلى نادي المصرية للاتصالات".

وأضاف: “سجلت هدفًا في شباك نادي الزمالك، بعد انتقالي إلى نادي المصرية للاتصالات في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبكيت بعد تسجيل الهدف في الزمالك، وحلمي طولان قام بإخراجي من المباراة في الشوط الثاني لتأثري بعد التسجيل في بيتي".