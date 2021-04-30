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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 مايو جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، ورشة تدريبية بعنوان « كيفية اعداد بنوك الاسئلة و الاختبارات الالكترونية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

 

 


ينظم  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر مايو 2021، التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

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القائمة المبدئية.. 7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان


تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

 

وحدد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 على مدار يومين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا يومي الأحد والاثنين 10/9 مايو.

 

 

كما تقام الورشة التدريبية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom".

 

جديد بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، منذ قليل، أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

 

و قد اوضح المجلس الاعلى للجامعات ان عدد المرشحين لرئاسة حامعة حلوان هو ٧ مرشحين و هم :

1- الدكتور ياسر محمد جادالله ، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية  بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

 

جدير بالذكر انه من المقرر   أن تبدأ عملية تلقي الطعون فى المرشحين ابتداء  من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 .

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