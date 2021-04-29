ضبط طالبين انتشر فيديو يفتحان ويغلقان فيه مزلقان قطارات بـ قنا

(كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا)



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا ،أثناء مرور القطارات فى غياب العامل المسئول .

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط إثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).



وبمواجهتهما قررا إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث ، وعللا ذلك لمساعدة عامل المزلقان.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

