عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طالبين انتشر فيديو يفتحان ويغلقان فيه مزلقان قطارات بـ قنا

ضبط متهم
ضبط متهم

(كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا)
 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا ،أثناء مرور القطارات فى غياب العامل المسئول .

8 أعوام على مذبحة كرداسة..المتهمون اقتحموا مركز الشرطة وقتلوا الضباط وسقوا المأمور مية نار

ضبط 7أسلحة نارية بحوزة 4 متهمين خلال حملة مكبرة بـ أسيوط

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا  إلى أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط إثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).


وبمواجهتهما قررا إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث ، وعللا ذلك لمساعدة عامل المزلقان.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

السكك الحديدية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى : مش ندمان على كلامي ضد "الهضبة" .. فيديو

موقف محمد شريف وفرجاني ساسي من الرحيل عن الأهلي والزمالك

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021| صور

فرنسا ترصد الإصابة الأولى بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا

متعملش كده| نيللي كريم توجه رسالة قوية لـ محمد رمضان.. فيديو

مستخدمو هذه الهواتف الشهيرة يواجهون مشكلة في واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

السيسي يهنئ أقباط مصر فى الخارج بـ«عيد القيامة»: اللهم احفظ مصر وشعبها

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ