برشلونة يخسر من غرناطة 1-2 في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 23 بعد تبادله الكرة مع زميله أنطوان جريزمان.

برشلونة لم يستطع المحافظة على تقدمه، حيث تعادل ماخيس لـ غرناطة في الدقيقة 63، مستغلًا خطأ فادحًا من مينجويزا في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 79، أحرز مولينا الهدف الثاني لـ غرناطة بضربة رأسية رائعة، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث من على أرضية كامب نو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 45 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثالث.