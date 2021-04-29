تشكيل المقاولون العرب في مواجهة الزمالك بـ الدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه أمام الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المقاولون العرب الزمالك على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يعتلي الزمالك صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة.

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك



حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي، محمد سمير، فاروق نور الدين، باسم علي.

خط الوسط: محمد مجلي، كريم مصطفي، محمد رزق.

خط الهجوم: يوسف الجوهري، لويس انستروزا، عبد الله مغربي.