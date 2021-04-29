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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكينج.. خالد النبوي يتألق في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا

خالد النبوي
خالد النبوي

نشر خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وظهر خالد النبوي وهو يجلس علي اريكة مما اثارت اعجاب متابعيه.

 

وجاءت التعليقات كالتالي :

-الكنج

-حمدلله علي السلامه

-وحشتنا اوي يا فنان بجد 

 

يذكر ان أعلن الفنان خالد النبوى، تعافية نهائيا من فيروس كورونا، وذلك خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب خالد":الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر".

وكانت قد كتبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، منشورًا جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه تطور جديد حول الحالة الصحية لزوجها.

 

وكشفت زوجة خالد النبوي، في منشورها على انستجرام، عن خروج الفنان من المستشفى بعد تعافيه من كورونا، إذ كتبت: «الحمدللة الحمدللة الحمدللة الحمدللة، خالد خرج من المستشفي».

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان مراد مكرم، عودة خالد النبوي، إلى منزله بعد مكوثه في المستشفى  إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :" الحمد لله خالد النبوي فنانا العبقري، وحبيب الملايين رجع بيته".

وكان خالد النبوي قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " «مساء نور على كل الأحباب الغاليين ...الحمد لله فى آخر فترة العزل، ان شاء الله أخرج منها على خير...مرض كورونا خطير ، ربنا يحفظكم منه و أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

وأضاف النبوى " كل سنة وأنتم طيبيين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر  والأمة العربية والإسلامية كله".

الفنان خالد النبوي التواصل الاجتماعي رمضان فيس بوك الفنان

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