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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021| صور

افضل 5 سيارات SUV
افضل 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021| صور

يفضل الكثير من راغبي شراء السيارات، في الحصول على إصدار جديد من الـ SUV باطلالته الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي قابلت حالة رواج كبير داخل السوق المصري والعالمي خلال الفترة الاخيرة، نسبة للتجهيزات الداخلية والخارجية التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل شركة، بالإضافة إلى جاهزيتها على بعض الطرق الوعرة بفضل ارتفاعها المناسب، مع مساحتها الداخلية والتي تميل إلى الجانب العائلي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأفضل 5 سيارات تنتمي إلى فئة الكروس اوفر والـ SUV داخل السوق المصري لـ موديلات 2021. 

1 – نيسان جوك موديل 2021 

تستمد جوك قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، بقوة 117 حصان، مع 200 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات، مما يمنحها القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية، كما ترتكز على جنوط رياضية و تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 8 بوصة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان جوك موديل 2021 بقيمة قدرها : 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك  1000 سي سي تيربو  بسعر 352.500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 376.500 جنيه.

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 383.500 جنيه.

2 – تويوتا CHR موديل 2021 

تقدر الأبعاد الهيكيلية لـ تويوتا CHR موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4390 مم، و بعرض 1795 مم، و بارتفاع يبلغ 1555 مم، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 443 لتر، بينما زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 113 حصان، و 185 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد السيارة اوامر التسارع ىعبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

وتقدم تويوتا CHR موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 445 ألف جنيه.

3 – رينو كادجار موديل 2021 

زودت رينو كادجار موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 205 نويتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بالاضفة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، و حزمة اخرى من وسائل التحكم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021 بقيمة قدرها : 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي تيربو، بسعر 389 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي تيربو، بسعر 414 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.

4 – ستروين C5 اير كروس موديل 2021

تتسارع ستروين C5 اير كروس من 0 لـ 100 خلال 9.4 ثانية، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 165 حصان عند 6000 لفة/دقيقة ، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1.400 لفة/الدقيقة، كما دعمت بـ شاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 8 بوصة، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية.

 ويبلغ السعر الرسمي لـ ستروين C5 إير كروس موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 547 ألف جنيه.

5 – ام جي HS  موديل 2021 

ترتكز MG HS على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية بلغ قياسها 18 بوصة، و تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس 10.1 بوصة، مع حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، كما تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

ويبلغ السعر الرسمي لـ MG HS موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LFC EDITION 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 410 ألف جنيه.

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