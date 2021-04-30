برلماني يطالب بخطة تطوير شاملة لسكك حديد مصر

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، إن الدولة تصر على النهوض بالسكة الحديد، وعدم الارتكان لما يثبطون الهمم ويريدون إيقاف التطوير داخل الهيئة بذريعة الحوادث الأخيرة في القطارات.

أكد النائب شحاته ابو زيد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن وزير النقل خلال بيانه بمجلس النواب أن هناك أكثر من 50% من عربات القطارات لم تتغير منذ أكثر من 40 سنة، وأن عصورا من الإهمال والتردي داخل هيئة السكك الحديدية دفعتها لكي تصل ديونها الى نحو 88 مليار جنيه لهيئات ووزارات عدة.

تطوير شامل لخطة تطوير السكة الحديد

وطالب “شحاتة” على ضرورة وضع خطة لـ تطوير السكة الحديد لتجنب الحوادث التى تطيح بارواح الملايين من المواطنين، لافتا الى أن الهدف تطوير شامل للسكك الحديدية دون خصصتها والابقاء عليها في ايدي المصريين، مؤكدا على وجود خطة، لاعادة تأهيل العنصر البشرى، بشكل علمى ونفسى وسلوكى ورفع المستوى الصحى والفنى والبدنى، بما يعكس خطة تطوير شاملة للهيئة.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإداري أصدر العديد من الأحكام التي تؤيد فصل كل إرهابي، مضيفا أن لابد من فصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة.



ووجه موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: "لما بتحصل مشكلة أو كارثة الشعب اللي بيدفع الثمن ولا بد من فصلهم وليس نقلهم وخاصة أن هناك تحريات من جهاز الأمن الوطني بحقهم".

وتابع أنه هناك إخوان في هيئة السكك الحديدية، ووزير النقل أكد هذا الأمر في كلمة له في مجلس النواب، مضيفا أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تحدث عن هذا الأمر في مجلس النواب.



وعبر الإعلامي أحمد موسى، عن استغرابه من هذا الأمر، قائلا :"لابد أن تتحرك الدولة وفصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة".