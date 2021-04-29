رمضان زمان.. تفاصيل أشهر كارتون في الشهر الكريم

في رمضان زمان كان الجمهور يحب متابعة عدد من الأعمال الكارتونية الشهيرة، والتى ارتبطت مع الناس بشهر رمضان منها ..

بكار

"بكار بكار بكار ..يا أبو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار " تظل هذه الكلمات محفورة في ذهن الأجيال بصوت الفنان محمد منير، حيث تعد علامة مسجلة أول مسلسل كارتون صنع في مصر والذي أبدعته المخرجة الراحلة الدكتورة منى أبو النصر.

أطفال التسعينيات يعرفون كلمات الأغنية جيدا، ويحفظونها عن ظهر قلب ولمَ لا وقد ارتبطت لديهم بالشهر الكريم، وخصوصا بلحظات ما قبل الإفطار مباشرة حيث تجتمع العائلة بكبارها وصغارها لمشاهدة الكارتون.

بوجى وطمطم

استطاع المخرج ومصمم العرائس محمود رحمى أن يمتعنا من خلال شخصيات بوجي وطمطم التي صارت جزءا من اليوم الرمضاني ، وأبدع فيه المخرج "رحمي" ، حتى صاروا جزءا منه .

وقام الراحل صلاح جاهين بـ تأليف أشعار المقدمة والنهاية ، ودعمه بقوة، وشارك بداخله عدد كبير من النجوم العمالقة.

ومن ضمن هؤلاء النجوم ، يونس شلبي ، وهالة فاخر ، وسلوى محمد علي ، وإنعام سالوسة ، وكوكبة أخرى متنوعة من النجوم .

المغامرون الخمسة

من أشهر الأعمال التى تم تقديمها للطفل فى رمضان قصص المغامرون الخمسة، والتى كتبها الراحل محمود سالم رائد أدب المغامرات الذي أصدر خلال مشوار حياته عددًا من سلاسل الكتب البوليسية والألغاز للأطفال والشباب، أبرزها «المغامرون الخمسة» والشياطين الـ13.

المغامرون الخمسة تحكي عن خمسة أطفال يتعرضون لمغامرات ويحلون ألغازًا ويتعقبون لصوصًا ومجرمين، ليظهر «المغامرون الخمسة»، وهم خمسة أطفال مصريين (تختخ، محب، عاطف، نوسة، لوزة)، يعيشون في المعادي ويساعدون الشرطة في ضبط الجناة وحل الألغاز، للمرة الأولى عام 1968 في «لغز الكوخ المحترق».