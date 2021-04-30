إنتاج مطهرات بالمعمل المركزي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالفصل الدراسي الثاني .. تربية عين شمس تعلن عن قرار استثنائي خلال شهر رمضان

_إنتاج مطهرات بالمعمل المركزي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالفصل الدراسي الثاني

_تربية جامعة عين شمس تعلن عن قرار استثنائي خلال شهر رمضان

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم اتخاذ قرار تفعيل نظام التعلم عن بعد خلال شهر رمضان حتى 20 مايو ويأتي ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لصدي البلد أن هذا القرار يستثنى منه بعض محاضرات الدراسات العليا وانشطة بعض المراكز ذات الطابع الخاص .

الجدير بالذكر قرر اليوم الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المحاضرات والمعامل ليسانس، بكالوريوس والدراسات عليا ستعقد بنظام التعليم بُعد أو التعليم أونلاين.

وبدأ تنفيذ القرار حتى الخميس 20 مايو على أن تستأنف المحاضرات والمعامل بالتبادل كالمعتاد بعد هذا التاريخ.

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وكان هذا القرار بعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا تحسبًا لأي زيادة محتملة في نسبة الإصابات أثناء الموجة الثالثة.

خطوات تنفيذية ملحقة للقرار السابق لعميد كلية التربية جامعة عين شمس

إلحاقا بالقرار السابق لعميد الكلية رقم ١٥ بتاريخ ٧/ ٤/ ٢٠٢١ بشأن عقد المحاضرات بنظام التعليم عن بعد؛ يراعى الخطوات التنفيذية التالية:



١) الالتزام التام بحصر نسب الحضور والغياب وفقا للنسب المتبعة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بقواعد العمل بنظام التعليم الهجين.



٢) يراعى ألا تقل نسبة الحضور المباشر إلى الحضور عن بعد عن ٥٠% في نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بأي حال من الأحوال.



٣) تأجيل الدروس العملية التي لايمكن إتمامها أون لاين (من خلال العروض العلمية أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو).. إلى الأسابيع التالية للفترة المذكورة بالقرار.

كما أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



ويأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الصحية والاحترازية المشددة الواجب اتباعها لمواجهة تفشي covid19 خلال فترة انعقاد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/ 2021 وبناء علي توصيات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات إدارة الجامعة وتوصيات مجلس كلية الهندسة، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.



كذلك تم التأكيد أنه أى طالب يشعر بأعراض مرضية عليه عدم الحضور إلى الكلية مع ابلاغ المرشد الأكاديمي لحفظ حقه والمخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما تم تكليف إدارة الأمن بالكلية بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بكل حزم ودقة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه تم وضع جداول جديدة بمناسبة شهر رمضان وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك مع ارتفاع أعداد كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه يتابع باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للاطمئنان علي صحة وسلامة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية منوها انه يتم إلزام الجميع بارتداء الكمامة ومنع التكدس في قاعات المحاضرات.

وأشار عميد كلية العلوم إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون من 3 لـ 4 أيام أسبوعيًا.

وتابع رجاء أنه تم تكليف المعمل المركزي بالكلية لتصنيع كميات من المطهرات منوها أنه يتم تصنيع تركيبة كيميائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عميد كلية علوم أنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.