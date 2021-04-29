البرلمان يفتح ملف سكك حديد مصر.. ونواب يطالبون بإعطاء صلاحية للوزير لاستبعاد الموظفين المتطرفين من الهيئة وإلقاء القبض على مخالفي القانون

برلمانية تطالب بتعديل تشريعى لفصل الموظفين المتطرفين من وزارة النقل

لتجنب الحوادث

برلماني يطالب باطلاق دوريات خيالة لمراقبة خط السكة الحديد



نائب: الدولة تصر على النهوض بالسكة الحديد



بعد رصد أكثر من فيديو مؤخرا لتصرفات غير مسؤولة من المواطنين على السكك الحديدية والقطارات ( فيديوهات فك المسامير من الأطفال / عبور عربة كارو للطريق امام القطار / اصطدام قطار بلودر) هل هناك حاجة لوضع تشريع او غرامة تواجه هذه المخالفات ام انها موجودة بالفعل وتحتاج للتشديد.

تطوير السكك الحديدية



وحول هذا الأمر استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من أعضاء مجلس النواب لبيان هذا الأمر، الذين اكدوا جميعا أن وزير النقل عرض هذه الفديوهات داخل قبة البرلمان ويجب أن يكون هناك وقفة امام هؤلاء العناصر الارهابية، لافتين الى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية ليتيح صلاحية لوزير بحصر جميع العناصر التي تنتمي للجماعة الإرهابية وفصلها نهائيا من الخدمة.



فى البداية، قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك فديوهات عديدة رصدت مؤخرا تصرفات غير مسئولة من بعض المواطنين على السكك الحديدية والقطارات مثل فك مسامير قضبان القطارات وعبور عربية كرو للطرق أمام القطار وذلك يدل على وجود ايادى تريد العبث فى هذا القطاع حتى تحدث كوارث كبيرة.



واكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن وزير النقل عرض هذه الفديوهات داخل قبة البرلمان ويجب أن يكون هناك وقفة امام هؤلاء العناصر الارهابية، لافته الى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية ليتيح صلاحية لوزير بحصر جميع العناصر التي تنتمي للجماعة الإرهابية وفصلها نهائيا من الخدمة.



واوضحت النائبة أن النائب مصطفى بكرى قدم كشف يفيد بأسماء هؤلاء العناصر لوزير النقل واغلبهم مسؤول داخل وزارة النقل ويجب أن يتم تعديل القانون حتى تكون هناك قرارات حاسمة من الإدارة لنزع فتيل الأزمة.

طالب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة تطوير السكك الحديدية وإنشاء انفاق تحتها وتوقيع غرامات فورية ومعاقبة كل من يقوم بأعمال التخريب العمد في قضبان السكك الحديدية.

وقال "المغاورى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب زيادة أعداد شرطة النقل وإطلاق دوريات خيالة تابعة لهم لمتابعة خط السكة الحديد بشكل دوري لتجنب وقوع حوادث وإلقاء القبض على كل من يقوم بتخريب السكك الحديدية وتعريض أرواح المواطنين للخطر.



وأشار عضو مجلس النواب، بضرورة تطوير المزلقانات وإنشاء أسوار حول السكك الحديدية حتى لا تكون مستباحة وإلقاء القبض على كل من يفعل ذلك.

قال النائب شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، إن الدولة تصر على النهوض بالسكة الحديد، وعدم الارتكان لما يثبطون الهمم ويريدون إيقاف التطوير داخل الهيئة بذريعة الحوادث الأخيرة في القطارات.



أكد النائب شحاته أبو زيد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن وزير النقل خلال بيانه بمجلس النواب أن هناك أكثر من 50% من عربات القطارات لم تتغير منذ أكثر من 40 سنة، وأن عصورا من الإهمال والتردي داخل هيئة السكك الحديدية دفعتها لكي تصل ديونها الى نحو 88 مليار جنيه لهيئات ووزارات عدة.

وطالب “شحاتة” على ضرورة وضع خطة لـ تطوير السكة الحديد لتجنب الحوادث التى تطيح بارواح الملايين من المواطنين، لافتا الى أن الهدف تطوير شامل للسكك الحديدية دون خصصتها والابقاء عليها في ايدي المصريين، مؤكدا على وجود خطة، لاعادة تأهيل العنصر البشرى، بشكل علمى ونفسى وسلوكى ورفع المستوى الصحي الفنى والبدنى، بما يعكس خطة تطوير شاملة للهيئة.