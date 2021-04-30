أخبار التعليم | إعلان قوائم المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية .. ونائب مدير مستشفيات عين شمس ينفي ظهور حالات الكورونا الهندية في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها مساء اليوم :

إعلان قوائم المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية



نائب مدير مستشفيات عين شمس ينفي ظهور حالات الكورونا الهندية في مصر



تصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول بهندسة المنصورة



علوم حلوان توجه تحذيرا هاما لطلابها المقيدين من الخارج



تعليم الإسكندرية يُحيي ذكرى تحرير سيناء بفيلم تسجيلي عن التضحية والبناء



بـ ويبينار إعلام القاهرة و"عجمان" .. شراكة ومجالات تعاون وتدريب بين الطرفين



وزير التعليم العالي يتفقد مباني جامعة برج العرب التكنولوجية: تقدم خريجين مؤهلين



هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و169 مدرسة ومعهدا



القائمة المبدئية.. 7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان



ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة



بدون منافس .. مرشح واحد فقط لرئاسة جامعة دمياط

