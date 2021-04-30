أكلة من اليمن.. تعرف علي طريقة عمل بنت الصحن

فطيرة بعسل النحل وحبة البركة وهى اكلة يمنية شهيرة جدا وتسمي بنت الصحن.

المقادير



3 كوب دقيق

بيضة مخفوقة مع عصره ليمون او نقطتين خل

كوب ماء دافئ او اقل قليلا حسب حاجة الدقيق

ملعقة خميرة

3 ملعقة سكركبيرة

رشة ملح

2 ملعقة سمنة

3 معالق حليب بودرة

نصف كوب زبدة ذائبة

حبة البركة

عسل نحل للوجه

الطريقة :

نذيب الخميرة مع ملعقة سكر في ربع كوب من مقدار الماء ونتركها حتى تكون رغوة سميكة.

نخلط الدقيق مع الحليب البودرة وباقي السكر ثم نضيف البيضة والخميرة وباقي الماء ونعجن.

يمكن الاستغناء عن الحليب البودرة وذلك باستخدام كوب من الحليب السائل بدلاً من كوب الماء.

نضيف ملعقتي السمن ونكمل عجن حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق باليد.

نغطي الخميرة ونتركها تختمر لمدة ثم نقسمها الى 8 كرات متساوية.

نبدأ في فرد كل كرة الى دائرة رقيقة وننقلها الى صينية فرن منخفضة الحواف وذات قطر كبير،

ندهن الدائرة المفرودة بالزبدة الذائبة ثم نكرر الأمر مع باقي الكرات (نفردها الى دائرة ونضعها فوق دوائر العجين وندهن كل واحدة بالزبدة) مع مراعاة أن تغطي الدائرة الأخيرة جوانب باقي دوائر العجين.

ندهن سطح الفطيرة بالحليب السائل ونزينها بحبة البركة ثم نتركها تختمر.

ندخل الفطيرة الى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تنضج.

نخرج الفطيرة من الفرن ويدهن وجهها بالعسل وتقطع وتقدم دافئة.