أعلى مئذنة في الصعيد وعاصر الملك فاروق .. المجمع الإسلامي بالخارجة صرح عظيم يزين صحراء الوادي الجديد

بنى المسجد الكبير بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، بناء على رغبة المواطنين في القرن الماضي يؤدون فيه صلواتهم ، نظرا لبعد المساجد الأخرى عنهم، وكان ذلك أثناء حكم محافظ الجنوب في ذلك الحين محمد بك وصفي، عام 1936م، في عهد الملك فاروق، ومحافظة الجنوب كانت تضم محافظتي "أسيوط والوادي الجديد" قبل الانفصال.

ويعد المسجد الكبير بالخارجة أحد معالم المحافظة الاسلامية حيث عاصر عهد الملك فاروق إلى أن توج كصرح إسلامي كبير على مستوى الصعيد لوقتنا هذا تحت مسمى "المجمع الاسلامي ".

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يقول المؤرخ عبدالله ابو زين مؤرخ تراث في أحد كتاباته , إن المسجد الكبير بني في ميدان الشعلة بمنطقة الخارجة القديمة ، على مساحة 1700 متر مربع، مستخدمين في بنائه الطوب اللبن حينها، وشيدت له أعلى مئذنة لمسجد في محافظة الوادي الجديد، ليكون مميزا عن باقي المساجد، ورمم المسجد وجدد في عهد أنور البارودي محافظ الوادي الجديد ومع مرور الزمن هدمت المئذنة وأعيد بناؤها مرة أخرى، نظرا لوجود تصدعات بها هددتها بالانهيار، وهددت سلامة المسجد أيضا.

وأوضح أنه مع مرور الزمن وارتفاع منسوب المياه الجوفية أسفل قواعد المسجد، وظهور تصدعات في جدرانه، قرر المسؤولون هدم المسجد القديم، وبناء صرح إسلامي كبير، يقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم هدم المسجد القديم عام 2006 ، وتم التخطيط لإنشاء المجمع الإسلامي الجديد، والذي افتتح في عام 2012، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 12 مليون جنيه، وسمي المسجد الجديد "بالمجمع الإسلامي الكبير"، نظرا لكونه صرحا إسلاميا فريدًا علي مستوي صعيد مصر يضم العديد من الخدمات للمواطنين، حيث يتكون المسجد من مصلى للرجال على مساحة 900 متر مربع، ومصلى للنساء على مساحة 120 متر مربع، ومكتب تحفيظ القرآن الكريم، وعيادات خارجية، ودار ضيافة.

وأكد أن المجمع الإسلامي يمثل حاليا قيمة دينية كبيرة لدى أبناء الخارجة، وله ذكريات كثيرة معهم، وصلى فيه كثير من علماء الدين الأجلاء وغيرهم من الشخصيات العامة والوطنية، وله مكانة عظيمة فى نفوس الاهالى نظرًا لوجود حلقات دينية مستمرة طوال العام يحاضر فيها علماء أجلاء.

يذكر أنه تم إنشاء مجمع إسلامي بمدينة موط بالداخلة على غرار المجمع الإسلامي بالخارجة ومقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، ويشمل مبنى مسجد التواب الرحيم وملحق مصلى للسيدات ومكتبة إسلامية وخلافة، بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه.

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