عمرو مصطفى: الفلوس اللى خدتها في 20 سنة مع الهضبة متجيش حق فرحين



كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى، أنه تقاضى 2000 جنيه نظير أغنية خليك فاكرني مع عمرو دياب، فيما تقاضى 5 آلاف جنيه مقابل أغنية "العالم الله".



وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، الناس فاكرة إني باخد ملايين.. رغم أني مخدتش غير ألفين جنيه في خليك فاكرني و 15 ألف جنيه في أغنية ليلي نهاري.. لو جمعنا كل ده.. مش هيجيب تمن فرحين لعمرو دياب.. عمرو دياب بياخد في فرحين ثمن اللى حصلت أنا عليه أنا في 20 سنة".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



