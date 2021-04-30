سياحة أسوان : ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن كافة المنشآت الفندقية و السياحية بأسوان ملتزمة تماما بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والاثار مؤكدا لا نقاش فى صحة العاملين بالقطاع أو الزائرين .

أوضح عبدالهادى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نسب الإشغال السياحي المتوقعة الفترة الراهنة 15% ، نتيجة طبيعية لتقيد حركة السفر العالمية ، مشيرا إلى أنه عقب عودة الحراك ستتضاعف نسب الإشغال ، مع الالتزام بالنسبة المقررة حاليا المقدرة بـ 50% فقط .

أفاد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن عودة الحراك السياحي العالمنى مرتبط بـ توفير لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم ، بالإضافة الى فتح حركة السفر دون تقيد ، أو تنظيمها و فقا لإجراءات وقائية و احترازية متفق عليها عالميا .

وعن حركة السياحة في أسوان ، أشار الي أن المقصد السياحي في المحافظة غني بالعديد من الانشطة السياحية ، من مزارات سياحية و ثقافية ، وهناك حراك على زيارات المعابد .