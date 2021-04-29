قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على سجل بطولات الاتحاد السكندري في كأس مصر للسلة

يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري للحفاظ علي لقب بطل كأس مصر للمرة الـ١٥ في تاريخه والثانية علي التوالي، حيث يلاقي فريق الأهلي في الحادية عشرة مساء على صالة الشباب والرياضة ٦ أكتوبر في النهائي.

يذكر أن الاتحاد انتزع اللقب في العام الماضي من الاهلي علي نفس الصالة في أغسطس الماضي ويسعى لاعبو الاخضر لزيادة البطولات للقلعة الخضراء حيث في حالة إحراز هذه البطولة تصبح أول بطولة محلية يحرزها الفريق هذا الموسم.

ويعتبر زعيم الثغر أكثر الاندية تتويجاً ببطولة كأس مصر برصيد ١٤ في تاريخه وتأتي هذه البطولات بعناصر مضيئة في تاريخ كرة السلة حيث سجل المدربين الذي احرزوا كأس مصر مع الاتحاد السكندري مليء بأسماء مميزه في عالم كرة السلة حيث حصل الفريق علي ١٤ بطولة في الاعوام السابقة تحت ست قيادات فنية كبيرة جاءت كالآتي:-

حصد أول بطولة لكأس مصر موسم 1975 – 1976 تحت قيادة المدير الفنى الكابتن محمود عامر .

موسم 1977 – 1978، وموسم 1981 – 1982، وموسم 1982 – 1983 الكابتن محمد عبد الوهاب.



موسم 1983 – 1984 الكابتن فؤاد أبو الخير.

موسم 1984 – 1985، وموسم 1985 – 1986 الكابتن سعيد جميل.

موسم 1986 – 1987، وموسم 1987 – 1988 د.محمد عبدالوهاب.

موسم 1988 – 1989 تحت قيادة المدير الفنى كابتن سعيد جميل.

موسم 1989 – 1990 تحت القيادة الفنية للمدير الفنى د.محمود عامر.

موسم 2009 – 2010، وموسم 2011 – 2012 تحت قيادة الكابتن عمرو أبو الخير .

وحصد اخر بطولة كأس مصر الموسم الماضي 2019 -2020 بقيادة الكابتن احمد مرعي المدير الفني الحالي لسلة الاتحاد السكندري والذي يسعى للحفاظ علي اللقب للسنة الثانية علي التوالي تحت قيادته.

ويدخل الاتحاد اللقاء بنفس قائمة لاعبي الموسم الماضي التي تأتي كالأتي:-

اسماعيل احمد، احمد الصباغ، هيثم كمال، رامي ابراهيم، علي احمد، مؤمن مبارك دوجا، محمد طه ميدو، احمد عادل دولا، احمد ابوالعلا بيبو، مصطفى عصام فودا، يوسف وائل ابو شوشه، أدهم الصباغ، مارڤيل هاريس.

بالاضافة الي لاعبين ناشئين هما:-

أسر الكيكي، مروان طارق.

