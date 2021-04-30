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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي أخر موعد لتقديم الالتماسات بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات على النتائج بدءا من يوم الأحد الموافق 25- 4-2021  ولمدة أسبوع .
 

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اعتمد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب  جامعة عين شمس، نتائج المستوى الأول والثالث والخامس والسابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية لمعرفة نتائجهم.

 

 أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن  بدء الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية التي أعلنت نتائجها حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 منوها أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات .

 

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ونوهت الكلية أنه عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الارشاد سيتم تعامل الطلبة مع شؤون الطلاب ولمدة أسبوع فقط من الأربعاء 5 مايو 2021 وحتى الأربعاء 12 مايو 2021 وعقب هذا التاريخ يغلق تسجيل الارشاد الاكاديمي .  

 

 وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية  ، ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن لجميع الاقسام. الجدير بالذكر استمرارا للدور الرائد لجامعة عين شمس فى مشروع محو الأمية الذي تتبناه الجامعات المصرية ، تحت قيادة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه و تشجيعا للطلاب علي المشاركة في المشروع أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تقديم خصم ٥٠٪ من قيمة الدورات التى ينظمها المركز لطلاب جميع الكليات المشاركة في المشروع ، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام السعيد مدير المركز و الذى أكد على أن المركز يقدم العديد من الدورات التدريبية في عدة مجالات لتنمية مهارات الطلاب .

 

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