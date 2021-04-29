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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حلقة كوفيد 25.. راندا البحيري تعلق على صورة رضا عبد العال

صدى البلد

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للكابتن رضا عبد العال وهو يرتدي كمامة على عينه بعد تداولها بشكل واسع بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل كوفيد ٢٥

 

وعلقت رندا البحيري على الصورة قائلة " ‬‏‪كلنا النهارده بعد عرض حلقه النهارده من كوڤيد ٢٥
 

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" بإنتحار حسين نصار الذي كان يحمل سكينا ويقف أمام ابنه (ياسين) يوسف الشريف.

وصل يوسف إلى البيت ليعرف ماحدث وبدأ يتكلم مع راندا البحيري عما حدث لزوجها وأسباب إنتحاره، وبدأ يشاهد فيديوهات للمنتحر ليعرف الأعراض التي ظهرت عليه.

بدأت حالات الإنتحار تزيد بشكل ظاهر، وتحدث المحيطين عن الفيروس الذي ينتشر في المخ، وبدأ بعضهم في أخذ إحتياطاته، ويكتشف ياسين أن الفيروس ينقل بالنظر، وطلب من الجميع أن يغطي عينيه.

مواعيد عرض المسلسل 

 قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

 قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.

قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

 القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا

 

يوسف الشريف رضا عبد العال راندا البحيري الفنانة راندا البحيري مسلسل كوفيد 25 كوفيد 25

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