صاحبة الأجنحة الطائرة .. مرسيدس SLS AMG للبيع بسعر خيالي| صور

يبدو أننا على موعد جديد مع واحدة من أقوى إصدارات النجمة الثلاثية الشهيرة مرسيدس، وهي النسخة SLS AMG صاحبة التصميم المميز والأداء القوي، ولكن هذا الإصدار يأتي برقم حصري، حيث أنتجت مرسيدس عدد 100 نسخة فقط لهذه الايقونة، والتي تأتي بمظهر رياضي للغاية، معتمدة على أداء كهربائي أيضا.

وكُشف عن هذه السيارة للمرة الاولى في عام 2012 و تحديدًا من داخل فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، ليتم تسليم 100 نسخة فقط لعملاء مرسيدس، و من بين هذه الاصدارات وصلت النسخة المباعة حاليًا إلى مالكها دخل الاراضي السويسرية.

و من البيانات الصادرة عن السيارة مرسيدس SLS AMG الفارهة، فقد قطعت مسافة 2.297 وفقًا لآخر صيانة أجريت لها في عام 2018، لتصل نسبة الكيلومترات التي قطعتها الرقم 3800 كيلومتر.

أما عن المواصفات الفنية للسيارة، فهي دعمت بحزمة ميكانيكية من 4 محركات كهربائية، تنطلق منها قوة تقدر بـ 740 حصان، مع 1000 نويتن/متر من عزم الدوران، فيما تستمد قوتها الكهربائية من بطارية ليثيوم 60 كيلوواط، مما تجعلها قادرة على خوص مسافات يصل مداها إلى 250 كيلو متر للشحنة الواحدة.

وحصلت النسخة مرسيدس SLS AMG على تصميم خارجي أنيق، وأبرز ما يميز هذا التصميم هي الأبواب الجانبية، والتي يتم فتحها لأعلى بطريقة ديناميكية تشبه الأجنحة الطائرة، إلى جانب المصابيح الأمامية الحادة، والمقدمة المدببة التي يتوسطها شعار مرسيدس العريق، بالإضافة إلى ارتكازها على عجلات رياضية كبيرة الحجم تدعمها جنوط معدنية سوداء، مع مقصورة داخيلة فاخرة.

وعند التحدث عن القيمة التسويقية لهذا السيارة فقد تم شرائها منذ سنوات مقابل مبلغ مادي يبلغ 503 آلاف دولارًا، لتصل قيمتها السعرية حاليًا نحو مليون و 270 ألف دولار، أي ما يعادل قرابة الـ 20 مليون جنيه مصري.