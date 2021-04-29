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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه مطروح: تطبيق منظومة تقليل الفاقد بعد نجاحها فى غراب الريفية

صدى البلد

أعلن الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن تعميم تجربة تطبيق منظومة الكهروميكانيك باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل منافذ توزيع المياه باجمالى عدد ٦٧ منفذ على مستوى المحافظة، وذلك بعد نجاح اول تجربة تم تنفيذها على منفذ توزيع المياه ( غراب الريفية )  بمرسي مطروح.


وكان رئيس شركة مطروح قد تفقد، غراب الريفية بعد تطويره وإعادة تأهيله وتطبيق المنظومة التكنولوجية باستخدام العدادات والمحابس الالكترونية فى توزيع المياه.


وقال أنه تم تطوير منفذ الريفية بتكلفة ٤.٥ مليون جنية واستحداث نظام التشغيل الالكترونى  كأول تجربة، وجارى تعميم الفكرة على كافة الأغربة على أن يبدأ التنفيذ فى استخدام المنظومة بغراب كليوباترا والقصر ثم الكيلو ٨ يليها الغربة السلوم ثم شرق المحافظة.


وأوضح أن المنظومة هى نتاج مجهود مهندسي الشركة وفكرتهم والتى تم تطبيقها تجريبيا لمدة أسبوع فى غراب الريفية، ونجحت التجربة بتقليل نسبة الفاقد لتصل إلى أقل حد لها، مشيرا إلى تعميم الفكرة على كافة منافذ توزيع المياه من أغربة مياه الشرب بالمحافظة لتقليل نسبة إهدار المياه اثناء عملية التوزيع.


وأكد رئيس الشركة ان فكرة تطوير الأغربة لتقليل نسبة الفاقد وهدر المياه جاءت فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والتوجه العام للدولة للسعى لتقليل إهدار مياه الشرب من خلال تطوير وتحديث منافذ توزيع المياه.

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