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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل موسى الحلقة 17 .. سمية الخشاب تطلب الزواج من محمد رمضان

صدى البلد

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة السابعة عشرة لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة السابعة عشرة لمسلسل موسى

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل موسى، بطلب المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) الزواج من موسى (محمد رمضان) لكن الاخير يبلغها بأنه هو الذي يريد الزواج منها، فتوافق حلاوتهم. 

وتتفق زوجة العمدة (عبير صبري) على التخلص من موسى والثأر منه، بينما يقوم نوفل (منذر رياحنة) بمطاردة شفيقة (هبة مجدي) مرة اخرى ويسافر لها الاسكندرية، ويخبرها بطريقة للتخلص من شقيقها موسى، لكنها تتشاجر معه ويتدخل شهاب باشا (صبري فواز) ويفض المشاجرة. 

يتدخل الشيخ صالحين، جد موسى، لوقف ملاحقة الرجال المكلفين بالثأر من حفيده، وينجح في ذلك بالفعل، في الوقت الذي تنشأ عداوة بين المعلم وهبة (سيد رجب) وموسى، ويخطط المعلم للخلاص من الاخير وقتله، وتختتم احداث الحلقة بذهاب موسى للسفر إلى غزة ووداع حلاوتهم له.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

 

محمد رمضان سمية الخشاب الاسكندرية صبرى فواز محمد سلام

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