الرئاسي الليبي يتعهد بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه طبرق

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقاء مع مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق، اليوم الخميس، سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.



وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، طمأن المنفي الأعيان والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية بالقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.



ونقل البيان عن مجلس أعيان وحكماء المدينة دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.



كان المنفي قد وصل إلى مدينة طبرق أول أمس الثلاثاء قادمًا من مدينة سرت، عقب حضوره اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتقى في وقت سابق اليوم المبعوث الأممي يان كوبيش.