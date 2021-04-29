مصطفى عمر: هذا سبب النجاح الكبير لمسلسل الاختيار 2

كشف الفنان مصطفى عمر، سر النجاح الكبير لمسلسل الاختيار 2، قائلا:" أهمية مسلسل الأختيار تأتي من أنه عمل وطني يجذب جميع الممثلين للعمل به".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "الأحداث التي عشناها أكدت وجود شخصيات مثل أبو يوسف في الواقع، وعند التحضير لتقديمها في شهر أكتوبر الماضي، بدأت في قراءة السيناريو الذي كتبه المؤلف هاني سرحان، وقرأت عن الشخصية الحقيقية المقصودة، وتم وضع تصور لشكلها، وطريقة اختيار الملابس المختلفة، بهدف تقديمها في شكل غير تقليدي".



وعن تعاونه مع الفنان "كريم عبدالعزيز" أثناء التصوير، قال إنه نجم كبير وله حضور ورهبة كبيرة أثناء العمل معه، مضيفا أنه يدعم الشباب ويخلق مناخا إيجابيا في لوكيشن التصوير، وأنه على المستوى الأخلاقي والإنساني فاق حدود توقعاتي، وأنه رجل متعاون ومتواضع للغاية ويشجع الممثل الذي يقف أمامه.

وأشار إلي أن ترشيحه للدور تم عن طريق المخرج "بيتر ميمي" ومساعده المخرج "إبراهيم فرج"، وأنه أنهى تصوير آخر مشاهده في شهر فبراير الماضي.

