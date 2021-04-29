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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل الإيجابي 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والمقاولون

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

أحكم فريق المقاولون العرب دفاعاته طوال الربع ساعة الأولى، ومنع الزمالك من الوصول إلى مرماه نهائياََ.

وتمكن المقاولون من الوصول إلى مرمى جنش حارس مرمى الزمالك أكثر من مرة، من خلال ارتداد اللاعبين عن طريق الهجمات المرتدة، ولكن بدون تحقيق أهداف.

وأشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد سمير لاعب المقاولون بعد اعتراضه حميد أحداد في منتصف الملعب.

توغل عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب بين دفاعات الزمالك وسقط داخل منطقة الجزاء وأعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء.

وتصدى محمد سمير لاعب المقاولون العرب إلى ركلة الجزاء ليسكنها شباك محمود جنش في الدقيقة ٢٣.

وسقط حميد احداد لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء.

وسدد أشرف بن شرقي الكرة وأسكنها شباك محمود أبو السعود في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي، محمد سمير، فاروق نور الدين، باسم علي.

خط الوسط: محمد مجلي، كريم مصطفي، محمد رزق.

خط الهجوم: يوسف الجوهري، لويس انستروزا، عبد الله مغربي.

 

تشكيل الزمالك

 

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد 

الزمالك المقاولون العرب الدوري الممتاز حميد أحداد أشرف بن شرقي

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