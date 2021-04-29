الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا في العالم

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 386 ألفا و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي في العالم منذ ظهور الجائحة.

كما سجلت الهند، اليوم الخميس، 3501 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع مواطنيها على مغادرة الهند، التي تعاني من موجة مدمرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يدفع نظامها الصحي إلى نقطة الانهيار.

وأصدرت الخارجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، تنبيه السفر من المستوى 4، وهو أعلى مستوى يمكن أن تصدره الوزارة.

وأطلقت سفارة الولايات المتحدة في الهند ناقوس الخطر بشأن توفر الرعاية الطبية وضغطت على الأمريكيين للاستفادة من الرحلات اليومية المتاحة خارج الهند مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

وجاء في التنبيه: "أصبح الوصول إلى جميع أنواع الرعاية الطبية محدودًا للغاية في الهند بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات كوفيد-19. يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يرغبون في مغادرة الهند الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة الآن".