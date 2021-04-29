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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا في العالم

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 386 ألفا و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي في العالم منذ ظهور الجائحة.

كما سجلت الهند، اليوم الخميس، 3501 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة الهند لهذا السبب

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هل ظهرت السلالة الهندية من كورونا في فرنسا.. وزير الصحة يكشف

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع مواطنيها على مغادرة الهند، التي تعاني من موجة مدمرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يدفع نظامها الصحي إلى نقطة الانهيار.

وأصدرت الخارجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، تنبيه السفر من المستوى 4، وهو أعلى مستوى يمكن أن تصدره الوزارة.

وأطلقت سفارة الولايات المتحدة في الهند ناقوس الخطر بشأن توفر الرعاية الطبية وضغطت على الأمريكيين للاستفادة من الرحلات اليومية المتاحة خارج الهند مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

وجاء في التنبيه: "أصبح الوصول إلى جميع أنواع الرعاية الطبية محدودًا للغاية في الهند بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات كوفيد-19. يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يرغبون في مغادرة الهند الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة الآن".

السلطات الهندية فيروس كورونا الهند وزارة الخارجية الأمريكية سفارة الولايات المتحدة

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