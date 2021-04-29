في يومين.. الكشف على 1005 مرضى بـ قافلة طبية بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ناصف التابعة لمركز السادات.

استمرت القافلة يومي ٢٨ ، ٢٩ أبريل ٢٠٢١ حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٠٠٥ مرضى خلال اليومين، وضمت القافلة عدد ٩ عيادات متخصصة ( ٢ باطنة ، ٢ أطفال ، جراحة ، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، رمد ، أنف وأذن وحنجرة )، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، ومدير إدارة السادات الطبية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٠٠٥ مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد ٢١ حالة، والأشعة لعدد ١٥ حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد ٨٨ حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع كاهل المعاناه عن المرضى بجميع أنحاء المحافظة.