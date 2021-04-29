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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في ربع نهائي كأس مصر

وادي دجلة
وادي دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي بتروجيت ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد بترو سبورت، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف النهائي، لينتظر منافسه الذي سيكون من (الأهلي ضد انبي) و(بيراميدز ضد سموحة) حيث سيصعد فريق من بين الأربعة لتحديد الطرف الثاني في نصف النهائي.

وتأهل وادس دجلة لدور الثمانية عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في دور الـ 16 للبطولة وكان غزلان دجلة قد أطاحوا بالبنك الأهلي بعد الفوز عليهم بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة.

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، كما فاز فى لدور التمهيدي الثالث على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف.

 وتخطى بتروجيت الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواجه بتروجت فريق كوكا كولا في دور الستة عشر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتفوق الفريق البترولي في ركلات الترجيح 4-3.

وادي دجلة المقاولون العرب كأس مصر بتروجيت نهائي كأس مصر

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شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في ربع نهائي كأس مصر

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