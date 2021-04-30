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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عودة إلى الماضي بلمسات عصرية .. أستون مارتن V12 DPR1 .. صور

عودة إلى الماضي بلمسات
عودة إلى الماضي بلمسات عصرية .. استون مارتن V12 DPR1|صور

كشفت شركة استون مارتن الانجليزية العريقة، و صاحبة اشهر اجنحة في عالم السيارة بشعارها المميز، عن استعدادها القريب لطرح نسختها الجديدة كليًا، و التي تحمل اسم DPR1 من سبيد ستار ولكن بخيار محدد من قبل عملائها، و تجمع هذا النسخة بين الاطلالة العصرية و المسات الرياضية، و بين الطراز الكلاسيكي الشهير الحاصل على جائزة العام 1959 في سباق لومان.

و من المفترض أن تنطلق السيارة DPR1 عبر 88 نسخة فقط، و هي مجهزة بمحرك سبيد ستار صاحب الـ 12 اسطوانة من طراز V12، و الذي يأتي بسعة 5200 سي سي، القدر على انتاج قوة 690 حصان، مع 753 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من 8 نقلات.

و تصل سرعتها القصوى إلى 319 كيلو متر/ساعة، بينما تستطيع أن تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.4 ثانية فقط، بينما تأتي السيارة بمقدمة مدببة معتمدة على اللمسات الانسيابية الرائعة، و تتقدم بمفهوم ثنائي الأبواب و المقاعد، و التي تتميز باطلالتها الرياضية.

بالاضافة إلى شبكات أمامية من الكروم اللامع متعددة الفتحات، و جنوط رياضية من 5 أضلاع باللون الأسود و يضيف اللوف الفضي لمسات جمالية على الأطراف، كما تحتوي السيارة على مصابيح أمامية حادة، و موجات مميزة أعلى غطاء المحرك، و بمقارنة الصور التشويقية المقدمة من هذا الطراز مع النسخة الكلاسيكية، نجد روح مشابهة بالاطلالة الجديدة و التي تجعلنا نشعر بالعودة لزمن عريق و انجازات تلك السيارة.

و من المتوقع أن تقوم الشركة بتسليم عملائها الـ 88 لهذ النسخة في منصف العام الجاري 2021، على أن تبدأ اسعارها بقيمة تسويقية قدرها 950 ألف دولار، أي ما يقرب من 15 مليون جنيه مصري.

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