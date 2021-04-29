وزير شباب جنوب السودان لـ صدى البلد: مصر حليف استراتيجي وبوابة للوطن العربي



ألبينو بول وزير الشباب بدولة جنوب السودان:

مصر قدمت منحًا دراسية لأبناء الجنوب قبل الاستقلال

السيسي يهتم بالشباب ونريد نقل تجربته إلى جنوب السودان



قال وزير الشباب بدولة جنوب السودان ألبينو بول إن مصر دولة مهمة بالنسبة لجنوب السودان، مؤكدا أن القاهرة وقفت إلى جانب جوبا منذ اليوم الأول حتى الآن.



وأضاف ألبينو خلال حوار خاص مع صدى البلد ، أن الحرب الأهلية التي عانى منها جنوب السودان خلفت مشاكل التهميش في التعليم والبنية الحتية وهو ما ساعدت فيه مصر عبر تقديم منح دراسية لأبناء الجنوب، موضحا أن القاهرة قدت هذه المنح قبل الاستقلال وحتى الآن وهي حليف استرايتجي.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. كيف العلاقات بين البلدين في مجال دعم الشباب؟

الرئيس سلفاكير لديه دراية ورغبة في الاستثمار في الشباب لأن العالم بقى واحد، و بالتالي تقاربنا مع مصر سيجعل الجنوب يستفيد أكبر، حيث تعتبر مصر بوابة للوطن العربي و لدينا مصالح في الخليج، وهي فرصة ذهبية خاصه لدينا تعاون مع مصر في الرياضة سواء كره قدم أو سلة أو طائرة.

وقبل أيام شاركنا في موتمر نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية بالقاهرة وكان فرصة لشباب جنوب السودان لكي يتعرف على الشباب المصري، والموتمر القادم قريبا سيكون في جًوبان فهي فرصة لتبادل الافكار والتقارب بين الشعبين وفرصة يكون فيه دبلوماسية شعبية بين الشباب فهي أقوى من الدبلوماسية الرسمية.

نحن فخورون أننا أصدقاء مع مصر فهي دوله تزخر بالكثير من الموارد والخبرة البشرية، وكجنوب السودان لدينا فرصة نستفيد منها، لأن في النهاية العلاقة بين الدول تقوم على المصلحه والتكافل.

و في الموتمر وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامه بالشباب منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة.

و زرت أيضا الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي فكرة جميلة لخلق أجيال قادمة قادرة على الحكم والقيادة وقادرة لتمتد للأجيال القادمة، فهي فكرة نريد أن ننقلها لجنوب السودان.

كيف تدعم دولة جنوب السودان الشباب؟

جنوب السودان لديه خامات بشرية تحتاج إلى تطوير وتدريب، ولدى الوزارة خطة الوزارة للنهوض بالشباب، خاصة أن أكثر من 70% من الدولة شباب، وحاليا لدينا مشاريع التمويلات الصغيرة والرياضية.



والجنوب كدولة خارجة من الحرب تحتاج إلى مشاريع صغيرة وتنمية المهارات الرياضية للشباب مثلما قامت به الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ما غير وجه أوروبا وغيرت النفسية المحطمه للشباب وكان السر في الرياضة والاستثمار في المشروعات الصغيرة.



ونقوم حاليا بالترتيب لعمل نظام الكشافة والكامب للشباب حتى يتعارف كل الشباب بمختلف المناطق والقبائل بعضهم البعض، فنحن 84 قبيلة لابد أن نلتقي ونتناقش لتعرف ما المصالح المشتركة بيننا.

ما المشروعات المشتركة المستقبلية مع مصر؟

لدينا خطه لمشروعات التمويل العقاري وتدريب شباب جنوب السودان حول التمكين ونقوم بالتخطيط الجيد له، خاصة وأن لدينا موارد كثيرة لكن نحتاج إلى التدريب والتأهيل، ونسعى أيضا لإنجاز دعم الفريق الوطني لجنوب السودان لكرة السلكة وهناك عدد من المباريات تأهلنا لكأس الأمم الإفريقية للسلة، وجنوب السودان سوف يظهر بالشكل الذي يليق به قريبا.



وكذلك في الشطرنج فاز فريق جنوب السودان بميدالية ذهبية و طوكيو، وسيكون لدينا مشاركون في ألعاب القوى وبعض النشاطات الأخرى.

