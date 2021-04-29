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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17.. ظهور جديد للخائن وهشام عشماوي

صدى البلد

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة السابعة عشر لمسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات في الأحداث وتصارعها.

وشهدت الحلقة السابعة عشر لمسلسل الاختيار 2، ظهور الفنان أحمد العوضي، للمرة الثانية خلال احداث هذا الجزء للمسلسل، بشخصية ضابط الجيش الخائن هشام عشماوي، الذي يذهب إلى سيناء لتأسيس جماعة مرابطون الإرهابية، ويبايعه همام (محمد علاء) على تنفيذ العمليات الإرهابية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وكان مسلسل الاختيار 1 حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى وقام ببطولته أمير كرارة.

رمضان القوات المسلحة الإرهاب أحمد العوضى كريم عبد العزيز الفنان احمد العوضي مسلسلات رمضان 2021 الراحل هادي الجيار مسلسل الاختيار

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