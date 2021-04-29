عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن منظومة الإجراءات الاحترازية.. السعودية تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا وتعيد فتح 12 آخرين

التعقيم من كورونا
التعقيم من كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 82 يومًا 914 مسجدًا، فُتِحَ 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة - في تقرير صادر اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية مسجد السعودية كورونا

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تكشف حقيقة إمكانية فرض حظر التجول بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

بريطانيا تعثر على متغيرين بـ صفات سلالة كورونا الظاهرة في الهند

وزير شباب جنوب السودان لـ صدى البلد: مصر حليف استراتيجي وبوابة للوطن العربي

ضغط وتلبك معوي.. تعرف على أضرار الفسيخ قبل شم النسيم

مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز بعيد المدى | فيديو

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في ربع نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماهر العطار: في العناية المركزة

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ