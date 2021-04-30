سباق مثير بين أقوى إصدارات فورد الأمريكية| فيديو

تعودنا أن نستعرض سويًا أقوى سباقات التسارع بين اشرس المحركات من مختلف العلامات التجارية، ولكن في هذه المرة سوف نشاهد مقطع فيديو نشر عبر قناة فورد بيرفورمانس على موقع YOUTUBE الشهير، يجمع بين أقوى الإصدارات المقدمة من فورد والتي تعمل بالتكنولوجيا الكهربائية الحديثة.

حيث تسارعت كل من السيارة فورد موستنج كوبرا ضد النسخة الكهربائية الجديدة موستنج MACH-E، و تستمد الأولى قوتها من 4 محركات كهربائية، تصدر منهم قوة إجمالية تقدر بـ 1502 حصان، و بسرعة قصوى تصل إلى 270 كم/ساعة، معتمد على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، وبهذه القدرات تستطيع السيارة فورد موستنج كوبرا أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة الربع ميل خلال مدة زمنية تبلغ 8.27 ثانية فقط.

بينما دعمت السيارة فورد موستنج MACH-E بـ 7 محركات كهربائية، ثلاثة في المنطقة الأمامية والاربع الآخرين في الناحية الخلفية من المركبة، لتجتمع القوة الإجمالية حول 1400 حصان، مع بطارية كهربائية تبلغ قوتها 56.8 كيلووات.

وظهرت السيارتان بإطلالة فريدة من نوعها مقدمة على طريقة الصانع الأمريكي العريق فورد مع الحصان الشهير الخاص بإصدارات موستنح القوية، و التي تتميز بالأداء الرياضي، والقوة، وظهر ذلك من خلال التصميم الخارجي والذي يضم عجلات ذات نقشات رياضية، ومقدمة متعددة الفتحات الهوائية، بجانب الاسبويلر الخلفي و الذي يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتباين أداء السيارتين في مجريات هذا السباق، فكانت الانطلاقة الأولى لـ فورد موستنج MACH-E ضعيفة نوع ما، وحاولت أن تقلص الفارق بنسبة بسيطة ولكن يبدو أن النسخة موستنج كوبرا كان لها رأي آخر جعلتها تنفرد بصدارة السباقين.