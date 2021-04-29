عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث افتتاح فرع لمؤسسة "إنقاذ إنسان" لإيواء المشردين بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 

التقت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية لبحث إنشاء فرع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المشهرة مركزيا بوزارة التضامن برقم 825 لرعاية المشردين من الكبار والسيدات والأطفال بدون مأوى بحضور  مازن خالد مدير العلاقات العامة بالمؤسسة .

في يومين.. الكشف على 1005 مرضى بـ قافلة طبية بالمنوفية

في الإجازات الرسمية .. فتح منافذ صرف الألبان الصناعية بالمراكز الصحية بالمنوفية

وقالت النائبة هناء سرور إن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية رحب بالفكرة وتم الاتصال بشكل فوري مع امام فوزى وكيل وزارة التضامن بالمنوفية لبحث الطلب وتوفير مكان مناسب للمؤسسة.

 وبالفعل تمت معاينة لأحد الأماكن المقترحة لعمل دراسة عليها وتقديم مقترحات لتعاون الجمعيات الخيرية تحت مضلة التضامن الاجتماعي لخدمة أهالينا من المشردين بسبب ظروفهم الاجتماعية.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية مديرية التضامن الاجتماعي رعاية المشردين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

بريطانيا تعثر على متغيرين بـ صفات سلالة كورونا الظاهرة في الهند

وزير شباب جنوب السودان لـ صدى البلد: مصر حليف استراتيجي وبوابة للوطن العربي

ضغط وتلبك معوي.. تعرف على أضرار الفسيخ قبل شم النسيم

مدمرة روسية تطلق صواريخ كاليبر كروز بعيد المدى | فيديو

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في ربع نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماهر العطار: في العناية المركزة

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ