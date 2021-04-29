بحث افتتاح فرع لمؤسسة "إنقاذ إنسان" لإيواء المشردين بالمنوفية

التقت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية لبحث إنشاء فرع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المشهرة مركزيا بوزارة التضامن برقم 825 لرعاية المشردين من الكبار والسيدات والأطفال بدون مأوى بحضور مازن خالد مدير العلاقات العامة بالمؤسسة .

وقالت النائبة هناء سرور إن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية رحب بالفكرة وتم الاتصال بشكل فوري مع امام فوزى وكيل وزارة التضامن بالمنوفية لبحث الطلب وتوفير مكان مناسب للمؤسسة.

وبالفعل تمت معاينة لأحد الأماكن المقترحة لعمل دراسة عليها وتقديم مقترحات لتعاون الجمعيات الخيرية تحت مضلة التضامن الاجتماعي لخدمة أهالينا من المشردين بسبب ظروفهم الاجتماعية.