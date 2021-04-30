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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القضاء على الإرهاب

سيناء خالية من الإرهاب.. رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يوضح

صدى البلد

قال اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مرور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بشمال سيناء يعطى الطمأنينة والأمان لجميع المواطنين فى سيناء.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، أن الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة فى سيناء، وهذا الطريق لإعمار سيناء بالبشر. 


ولفت إلى أن المواطنون يسيرون فى الشوارع بـ سيناء وهم فى حالة أمان، وكشف أن سيناء أصبحت الأن خالية من الإرهاب، ولكن من الممكن أن يكون هناك بعض الخلاية الإرهابية ولكن الأمن على يقظة لأى شئ.


وأشار إلى أن تواجد القوات المسلحة فى سيناء ينشر الأمان، وأكد أن سيناء هى أرض المستقبل، وسيكون بها توازن سكانى مثل مدن وادى النيل. 

 

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

حيث تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، وإستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التى أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة.

 


 

نصر سالم رئيس الأركان الفريق محمد فريد سيناء القوات المسلحة

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