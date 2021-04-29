لمزارعى التفاح .. ننشر أهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا:اهم العمليات



1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف

2-جمع القواقع و جميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة



ثانيا: التسميد

تضاف معدلات التسميد الكيميائى كما ياتى بعد تمام العقد

ا- تسميد اشجار التفاح التى تروى بالغمر

1-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

2-يتم اضافة 00 1جم ( سماد مركب ) للاشجار اكبر من 3 سنوات

3- يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 250 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط

الرى الاولى – يضاف 3ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2لتر هيوميك اسد مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقى.



يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)



ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 24 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 36 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 70 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 70-80 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و في حالة الرش العلاجي يتم استخدام احدي المبيدات الجهازية مثل توبسين بمعدل 1جم /الترماء او روبيجان بمعدل 1سم / التر ماء او نمرود بمعدل 40سم 3 / 100لتر ماء

2-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق التفاح في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء او الملاثيون بمعدل 3سم /التر ماء

3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.