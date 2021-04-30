تعرف على قدرات أفضل سيارة في العالم لعام 2021|صور

حصلت النسخة الكهربائية ID4 المقدمة من قبل الصانع الالماني المخضرم فولكس فاجن، على لقب أفضل سيارة في العالم لعام 2021، وذلك بعد أن تخطت عدد 24 سيارة أخرى، لتصل إلى المرحلة النهائية بين محركات قوية أيضا وهي، هوندا اي و تويوتا ياريس، و تعد ID4 هي السيارة الكهربائية الأولى التي تنطلق من داخل أروقة الأسطول الألماني فولكس فاجن عن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات المهام الكهربائية.

وتستمد السيارة فولكس فاجن ID4 قوتها من محرك كهربائي بقوة 201 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن/متر، يجعلها تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل لـ 160 كم/ساعة ، مدعومة ببطارية ليثيوم بقوة 82 كيلووات.

ومع هذه الإمكانيات الفنية تستطيع فولكس فاجن ID4 أن تقطع مسافات تصل إلى 522 كم/ساعة للشحنة الواحدة، إلى جانب تصميمها المميز و الذي يجمع بين قوة الأداء الرياضي و القدرات الكهربائية المتطورة و الحديثة، فتتقدم السيارة بمصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، مع أقطاب ثنائية تزين منطقة السقف، وموجات جانبية أنيقة مع أقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، وسبويلر خلفي مثبت، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي.

بالإضافة إلى مصابيح خلفية متصلة، وعجلات رياضية تتقدم مع جنوط مروحية الشكل، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بشرائط LED، وأبدى الرئيس التنفيذى لسيارات الركاب من فولكس فاجن الف براندستار عن سروره على الحصول بهذا اللقب ليس فقط لأنها واحدة من أقوى وأهم الجوائز حول العالم، بل أن اللجنة كرمت فكرة رائعة و فريق عمل رائع.