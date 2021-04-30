شاهد 28 صورة من قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب
ترأس الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب بحضور كهنة آباء مجمع رهبان الدير.
وفي سياق متصل كان الأنبا يؤانس ، اسقف اسيوط للأقباط الأرثوذكس، ترأس صلوات قداس خميس العهد وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أسيوط، بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من المواطنين.
أقيمت القداسات في جميع الكنائس بأسيوط، بحضور القساوسة، وعدد قليل من الشمامسة، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي بين الحضور، لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا.
وأغلقت أجهزة الأمن، الطرق المؤدية إلى الكنائس بمدينة أسيوط، ووضعت حواجز أمنية حول الكنائس، وانتشر أفراد الشرطة، لتأمين الاحتفالات.
ويعرف خميس العهد بالخميس المقدس، وهو يوم يسبق عيد الفصح وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.