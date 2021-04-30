عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمصابين بكورونا.. إرشادات للعزل المنزلي للتعافي سريعا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

لا يُسمح للمرضى المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من حالات مرضية مشتركة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والرئة المزمنة أو أمراض الكبد أو الكلى وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وما إلى ذلك، بالعزل المنزلي فقط بعد التقييم المناسب من قبل الطبيب المعالج.

وفي حالة انخفاض مستويات تشبع الاكسجين أو ضيق التنفس، يجب أن يحتاج الشخص إلى دخول المستشفى وطلب استشارة فورية مع الطبيب المعالج أو فريق المراقبة.

وفقًا للإرشادات المنقحة ، يمكن للمرضى إجراء الغرغرة بالماء الدافئ أو استنشاق البخار مرتين في اليوم.

"إذا لم يتم السيطرة على الحمى بجرعة قصوى من قرص. باراسيتامول 650 مجم أربع مرات في اليوم ، استشر الطبيب المعالج ، الذي قد يفكر في نصح أدوية أخرى مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ذكرت المبادئ التوجيهية  أن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض هي حالات مؤكدة مختبريًا ولا تعاني من أي أعراض وتشبع بالأكسجين في هواء الغرفة يزيد عن 94 في المائة ، في حين أن الحالات الخفيفة هي مرضى يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي العلوي (و / أو حمى) بدون ضيق في التنفس وتشبع الأكسجين في هواء الغرفة بأكثر من 94 في المائة.

يجب أن يتم تعيين هؤلاء المرضى المؤهلين للعزل المنزلي سريريًا كحالة خفيفة أو بدون أعراض من قبل الطبيب المعالج ويجب أن يكون لديهم التسهيلات اللازمة في مكان إقامتهم للعزل الذاتي وحجر الاتصالات العائلية.

يجب على مقدم الرعاية وجميع المخالطين لمثل هذه الحالات أن يأخذوا العلاج الوقائي.

الأكسجين عزل المنزلي أمراض المسنين العلاج

موضوعات متعلقة

إسهال واحمرار بالعين.. أعراض فيروس كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

جراء انهيار جسر.. مقتل 25 مستوطنا إسرائيليا شمال فلسطين المحتلة

بعد تصديق الرئيس.. الحبس 5 سنوات عقوبة أي طبيب يجري ختانًا لأنثى

انتهاء الربع الثالث .. الأهلي يتقدم على الاتحاد 49-48 فى نهائي كأس مصر لكرة السلة

في انهيار جسر.. عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين الإسرائيلين.. فيديو

ايقاف شرطي أمريكي اعتدى بشكل عنيف جدا على مشرد في ميامي .. فيديو

احذر 3 حالات تتسبب فى إنهاء البعثات و الإجازات الدراسية..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ