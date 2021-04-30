للمصابين بكورونا.. إرشادات للعزل المنزلي للتعافي سريعا

لا يُسمح للمرضى المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من حالات مرضية مشتركة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والرئة المزمنة أو أمراض الكبد أو الكلى وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وما إلى ذلك، بالعزل المنزلي فقط بعد التقييم المناسب من قبل الطبيب المعالج.

وفي حالة انخفاض مستويات تشبع الاكسجين أو ضيق التنفس، يجب أن يحتاج الشخص إلى دخول المستشفى وطلب استشارة فورية مع الطبيب المعالج أو فريق المراقبة.

وفقًا للإرشادات المنقحة ، يمكن للمرضى إجراء الغرغرة بالماء الدافئ أو استنشاق البخار مرتين في اليوم.

"إذا لم يتم السيطرة على الحمى بجرعة قصوى من قرص. باراسيتامول 650 مجم أربع مرات في اليوم ، استشر الطبيب المعالج ، الذي قد يفكر في نصح أدوية أخرى مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ذكرت المبادئ التوجيهية أن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض هي حالات مؤكدة مختبريًا ولا تعاني من أي أعراض وتشبع بالأكسجين في هواء الغرفة يزيد عن 94 في المائة ، في حين أن الحالات الخفيفة هي مرضى يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي العلوي (و / أو حمى) بدون ضيق في التنفس وتشبع الأكسجين في هواء الغرفة بأكثر من 94 في المائة.

يجب أن يتم تعيين هؤلاء المرضى المؤهلين للعزل المنزلي سريريًا كحالة خفيفة أو بدون أعراض من قبل الطبيب المعالج ويجب أن يكون لديهم التسهيلات اللازمة في مكان إقامتهم للعزل الذاتي وحجر الاتصالات العائلية.

يجب على مقدم الرعاية وجميع المخالطين لمثل هذه الحالات أن يأخذوا العلاج الوقائي.