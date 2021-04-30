موعد أذان فجر 18 رمضان

موعد أذان الفجر اليوم الثامن عشر من رمضان.. حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة المواقيت شهر رمضان المبارك، موعد إمساك وأذان فجر الجمعة ليلة الثامن عشر من الشهر الفضيل بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.

وحسب الإمساكية، جاء وقت السحور الساعة 1.18 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.18 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر هو 3.38 صباحًا.

أما موعد إفطار غد الجمعة يوم 18 من رمضان المبارك، فيأتي أذان المغرب 6.32 مساء، والعشاء والتراويح 7.56 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقائق.