لقاء كله ود.. عزة مصطفى تعلق على حديث الرئيس مع أسرة تستقل موتوسيكل.. فيديو

تحدث الرئيس مع أسرة تستقل موتوسيكل

علقت الإعلامية عزة مصطفى، توقف موكب الرئيس السيسي وحديثه مع أسرة مصرية تستقل دراجة بخارية.



وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لقاء كله ود من رئيس جمهورية وأسرة مصرية".



وأشارت: "كان هناك نصيحة من أب لأولاده، والرئيس كان حريص على صحة الأسرة وسأل المواطن على الخوذة لأنه كان يقود موتوسيكل".

وتفقد الرئيس السيسي اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

وخلال جولته، توقف الرئيس السيسي ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، حيث يعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حيث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بـ إجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

وتضمنت جولة الرئيس السيسي تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.