عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحدث الرئيس مع أسرة تستقل موتوسيكل

لقاء كله ود.. عزة مصطفى تعلق على حديث الرئيس مع أسرة تستقل موتوسيكل.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علقت الإعلامية عزة مصطفى، توقف موكب الرئيس السيسي وحديثه مع أسرة مصرية تستقل دراجة بخارية.


وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لقاء كله ود من رئيس جمهورية وأسرة مصرية".


وأشارت: "كان هناك نصيحة من أب لأولاده، والرئيس كان حريص على صحة الأسرة وسأل المواطن على الخوذة لأنه كان يقود موتوسيكل".

 

وتفقد الرئيس السيسي اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

 

وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

 

وخلال جولته، توقف الرئيس السيسي ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، حيث يعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حيث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بـ إجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

 

وتضمنت جولة الرئيس السيسي تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

ترشيحاتنا

أكبر سفن البحرية الأمريكية مهددة بالدمار .. اعرف السبب

صاحبة الأجنحة الطائرة .. مرسيدس SLS AMG للبيع بسعر خيالي| صور

أخبار التعليم | إعلان قوائم المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية .. ونائب مدير مستشفيات عين شمس ينفي ظهور حالات الكورونا الهندية في مصر

ملخص مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

خطة العائلة الأمريكية .. إدارة بايدن تقترح زيادة الضرائب على الثروة الاستثمارية

اكتشفتا خطأ فادحا.. بعد 38 سنة .. سيدتان تطالبان مستشفى الولادة بتعويض 31 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

خاص| نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماهر العطار: في العناية المركزة

ناشئ باريس سان جيرمان يسجل هدف التعادل لـ المقاولون أمام الزمالك

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل العاهل الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ