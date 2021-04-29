ضبط 50 شيشة وتحرير 5 محاضر في حملة بـ ساحل سليم في أسيوط

لمخالفتهم للاجراءات الاحترازية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط من ضبط 50 شيشة وتحرير 5 محاضر و10 غرامات في حملة مكبرة قامت بها بقريتي العونة والشامية لضبط المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ترأس الحملة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم و عاشور عبدالعال نائب المركز وشريف وصفى مساعد المركز وسميرعبد الراضى سكرتير المجلس وناصر سيد وطلعت بدوى رؤساء وحدتى العونة والشامية.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٠ شيشة وتحرير ٥ محاضر وتوقيع عدد ١٠ غرامات عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وشددت رئاسة المركز علي المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد وإلتزام المنشئات التجاريه بالإشتراطات الإحترازيه والإلتزام بضوابط غلق المنشآت فى المواعيد المحددة.

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