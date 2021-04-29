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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يقتنص نقطة غالية من الزمالك بعد التعادل 2-2 في مباراة مثيرة

عماد _ النحاس
عماد _ النحاس

انتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول


أحكم فريق المقاولون العرب دفاعاته طوال الربع ساعة الأولى، ومنع الزمالك من الوصول إلى مرماه نهائياََ.

وتمكن المقاولون من الوصول الى مرمى جنش حارس مرمى الزمالك أكثر من مرة، وذلك من ارتداد اللاعبين عن طريق الهجمات المرتدة، ولكن بدون تحقيق أهداف.

وأشهر ابراهيم نور الدين حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد سمير لاعب المقاولون بعد اعتراضه حميد أحداد في منتصف الملعب.

توغل عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب بين دفاعات الزمالك وسقط داخل منطقة الجزاء وأعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء.

وتصدى محمد سمير لاعب المقاولون العرب الى ركلة الجزاء ويسكنها شباك محمود جنش في الدقيقة ٢٣.

سقط حميد احداد لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء.

وسدد اشرف بن شرقي الكرة وأسكنها شباك محمود ابو السعود في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.

الشوط الثاني.. 

سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم الثاني في شباك المقاولون العرب في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة.

وأجري المقاولون العرب تبديلات للعودة مرة أخرى وادراك التعادل، ورد كارتيرون مدرب الزمابك تلى النحاس بتبديلات أخرى لانعاش صفوفه.

استطاع عبدالله ياسين ناضئ فريق باريس سان جيرمان المتواجد في صفوف فريق المقاولون العرب من تسجيل هدف ذئاب الجبل الثاني في الدقيقة ٧٩.

قابل ياسين الكرة التي مررها لاعب المقاولون من عرضية رائعة، بتسديدة صاروخية سكنت شباك جنش. 

 

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة ويرتفع رصيد الزمالك الى ٤٠ نقطة في المركز الأول، والمقاولون عند النقطة ١٩ ويحتل المركز الثالث عشر. 

تشكيل المقاولون العرب كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي، محمد سمير، فاروق نور الدين، باسم علي.

خط الوسط: محمد مجلي، كريم مصطفي، محمد رزق.

خط الهجوم: يوسف الجوهري، لويس انستروزا، عبد الله مغربي.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: 
حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد 

الزمالك والمقاولون العرب جنش إبراهيم نور الدين ترتيب الدوري المصرى

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